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На Солнце зафиксирована сильнейшая за три недели вспышка M2.6

Волгоградцы будут ощущать недомогание из-за геомагнитной активности.

Специалисты зафиксировали мощную солнечную вспышку уровня M2.6. Об этом сообщили астрофизики лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН и ИЗСФ РАН. По их данным, это событие стало самым сильным за последние 3 недели.

Солнечная вспышка произошла 21 июня 2026 года. Ее мощность отнесена к классу M2.6. Ученые отмечают, что вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X, при этом каждый следующий уровень означает десятикратное увеличение мощности.

Специалисты не приводят данных о возможных магнитных бурях после этого события. Отдельно уточняется, что магнитные бури бывают пяти категорий — от G1 до G5, где G1 и G2 считаются слабыми и средними.

Астрофизики продолжают наблюдения за активностью Солнца. Тем временем волгоградцы могут на себе ощутить активность светила — почувствовать недомогание, слабость, головную боль.

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