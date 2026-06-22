На Солнце зафиксирована сильнейшая за три недели вспышка M2.6

Солнечная вспышка произошла 21 июня 2026 года. Ее мощность отнесена к классу M2.6. Ученые отмечают, что вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X, при этом каждый следующий уровень означает десятикратное увеличение мощности.