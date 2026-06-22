Нижегородские выпускники отказываются от лимузинов в пользу ярких шоу

Экзамены остались позади, и буквально через несколько дней пройдут выпускные для вчерашних учеников 9-х и 11-х классов. Сейчас — последние приготовления, выпускники и их родители в предвкушении праздника. Редакция сайта pravda-nn.ru выяснила, сколько стоит выпускной-2026 и что в тренде у поколения зумеров.
Фотогеничность заказывали?
Как обычно, стоимость праздника варьируется в зависимости от запросов детей и возможностей родителей. Но в среднем выпускной для 11-классников в этом году обойдётся в 42−44 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики SuperJob. В эту сумму входят траты на сам праздник и покупка наряда. На 9-классников тратят чуть меньше — 32−33 тысячи рублей.
«Мы собирали на выпускной по 25 тысяч рублей, — рассказала мама 11-классника Наталья. — Дополнительно платили за фотосессию и фотоальбом, а также подарок классному руководителю — ещё примерно по 3 500».
Если добавить к этому траты на костюмы, туфли и платья, то общая сумма составит как раз те самые 42−44 тысячи рублей, а то и больше.
Как и прежде, самые топовые рестораны на набережных родители выпускников бронировали за год. Огромное значение имеет не только месторасположение, уровень заведения, но и фотогеничность. Больше не в тренде залы с белыми колоннами, выпускникам нужны интересные фотозоны, необычные детали интерьеров, винтажные элементы или природные локации. И всё это не только для того, чтобы сделать фото на память, но и выложить необычные креативные снимки в соцсети.
«У нас начало выпускного запланировано на 8 часов вечера, но собираются ребята гораздо раньше, потому что в 19.00 начинает работать фотозона», — рассказали родители выпускников школы № 7 Нижнего Новгорода.
И вечер в стиле «Оскар».
Наряду с ресторанами набирают популярность загородные парк-отели с шатрами, глэмпинги, а ещё водные пространства. Устроить дискотеку на палубе теплохода, встретить рассвет, любуясь гладью Оки и Волги, а потом запустить шары — вот такие они современные выпускные.
Ни один праздник не обойдётся без ведущего. Иначе как организовать 60 человек, а то и больше. Однако банкет с тамадой с длинными речами и примитивными конкурсами уже не в моде. Опытные и креативные ведущие знают, как сделать так, чтобы была движуха. Выпускники хотят тематические вечера, шоу и интерактивные программы. Например, ретро-встречу в стиле 90-х, костюмированный праздник или вечер в стиле «Оскар».
«Мы договаривались с ведущим почти за год. На профессионалов большой спрос, и стоят их услуги дорого. Средняя цена — 60−80 тысяч рублей. И это не предел — есть предложения за 180 тысяч рублей и больше. Плюс у нас будет музыкальная группа — дети захотели, чтобы была живая музыка», — рассказала мама выпускника Елена Новикова.
Обязательная статья расходов — различные шоу. Самые популярные — фаер-шоу (стоимость от 18−20 тысяч рублей) и салют — средний в 100 залпов обойдётся в 30 тысяч рублей.
А ещё в тренде у выпускников лазерное шоу. За него просят от 15 тысяч рублей, бумажная дискотека — от 12 тысяч рублей и неоновый флешмоб. Кстати, светящиеся неоновые палки родители, как правило, заказывают на маркетплейсах, а организовать флешмоб вполне может опытный ведущий.
По одёжке встречают.
Отдельная статья расходов для родителей — одежда выпускников. Девочки больше не хотят приходить на прощание со школой в платьях с пышными длинными бальными юбками и корсетами — в моде минимализм. Приветствуются также платья А-силуэта, асимметричные вырезы и открытые плечи. Из тканей в почёте шёлк, жаккард, атлас, органза. При этом всё чаще наряду с платьями выпускницы выбирают брючные костюмы. Логика проста — это удобно и практично.
Что касается главных трендов мужской моды, то выпускники-2026 не отказываются от классических костюмов, но выбирают, например, нестандартные цвета или ткань интересной фактуры, часто заменяют классическую рубашку на футболку.
Главное же, что объединяет выпускников-2026, — они учитывают тренды, но делают ставку на создание собственного образа, который отражает их характер и внутренний мир.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что выпускной образ в 2026 году можно собрать от 1,4 тысячи рублей.
Сколько стоит одеть ребёнка на выпускной.
Девушка:
Платье — 8000 рублей.
Туфли — 5000 рублей.
Бижутерия — 2000 рублей.
Причёска — 3500 рублей.
Макияж — 2000 рублей.
Маникюр — 1800 рублей.
Итого: 22 300 рублей (уровень люкс — от 40 тысяч рублей).
Юноша:
Костюм классический — 10 000 рублей.
Рубашка — 2000 рублей.
Галстук — 1000 рублей.
Туфли — 5000 рублей.
Стрижка — 800 рублей.
Итого: 18 800 рублей (уровень люкс — от 35 тысяч рублей).