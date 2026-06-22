Нижегородские выпускники отказываются от лимузинов в пользу ярких шоу

Как и прежде, самые топовые рестораны на набережных родители выпускников бронировали за год. Огромное значение имеет не только месторасположение, уровень заведения, но и фотогеничность. Больше не в тренде залы с белыми колоннами, выпускникам нужны интересные фотозоны, необычные детали интерьеров, винтажные элементы или природные локации. И всё это не только для того, чтобы сделать фото на память, но и выложить необычные креативные снимки в соцсети.