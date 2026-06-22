Сотню пьяных водителей поймали полицейские за выходные в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За два дня, 20 и 21 июня, сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 122 водителей с признаками алкогольного опьянения. При этом 41 автолюбителя поймали в Красноярске.
Как сообщили в ГУ МВД России по краю, среди задержанных оказались восемь автомобилистов, которые ранее уже попадались на аналогичном нарушении. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Остальным нетрезвым водителям предстоит заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок до двух лет.
В МВД напоминают, что даже небольшое количество алкоголя снижает внимание и скорость реакции, создавая угрозу для жизни всех участников дорожного движения.
Сообщить о водителях, которые сели за руль в состоянии опьянения, можно по телефону «Синей линии» — 263−10−19.
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