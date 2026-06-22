В Хабаровском крае 92 героя войны официально вернулись из забвения спустя 85 лет

Особое внимание уделили бойцам 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске. В июле 1942 года почти 12 тысяч дальневосточников отправились под Сталинград и 32 дня сдерживали натиск немецких танков. Из окружения вышли лишь около 600 человек. Теперь для героев создадут отдельную электронную страницу в Книге памяти. Также рабочая группа обсудила подготовку к 85-летию 88-й отдельной стрелковой бригады и помощь в ремонте Музея боевой славы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Бикине.