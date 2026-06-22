В Хабаровском крае 92 героя войны официально вернулись из забвения спустя 85 лет

К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны в Хабаровском крае увековечили имена 92 земляков, сражавшихся за Родину. Специальная рабочая группа при правительстве края продолжает возвращать героев из забвения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, благодаря кропотливой работе ещё 54 человека впервые за 85 лет официально вернулись из небытия, а 360 фамилий будут исправлены от ошибок написания. Сейчас на пилонах мемориала «Вечный огонь» на площади Славы высечено 50 033 имени.
— Лучшим подтверждением нашей благодарности за Победу является сохранение памяти о всех, кто ушёл из Хабаровского края на фронт, — подчеркнула секретарь рабочей группы Татьяна Фонова.
Родственники ветеранов приносят семейные архивы с фотографиями, наградами и извещениями о гибели. Впервые на краевом уровне увековечено имя фронтовика Собко Филиппа Венедиктовича, дополнены судьбы ещё четырёх участников войны. Член рабочей группы Денис Денисов, автор программы восстановления имён, отметил, что для потомков правильное написание фамилии имеет принципиальное значение. В прошлом году его работа помогла впервые увековечить 2 712 имён.
Особое внимание уделили бойцам 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске. В июле 1942 года почти 12 тысяч дальневосточников отправились под Сталинград и 32 дня сдерживали натиск немецких танков. Из окружения вышли лишь около 600 человек. Теперь для героев создадут отдельную электронную страницу в Книге памяти. Также рабочая группа обсудила подготовку к 85-летию 88-й отдельной стрелковой бригады и помощь в ремонте Музея боевой славы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Бикине.
— Сохранение исторической памяти — это фундамент будущего. Мы обязаны передать детям и внукам живую историю подвига, — заключила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.
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