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Минздрав рассказал, когда россияне смогут проходить МРТ без назначения врача

С 1 сентября россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию без назначения лечащего врача.

С 1 сентября россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию без назначения лечащего врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава России.

МРТ позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Этот метод диагностики не использует ионизирующее излучение.

Сейчас такие исследования обычно проводят по направлению специалиста. После вступления новых правил в силу пройти МРТ можно будет без назначения врача.

Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года.