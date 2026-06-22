Минздрав рассказал, когда россияне смогут проходить МРТ без назначения врача

С 1 сентября россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию без назначения лечащего врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава России.
МРТ позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Этот метод диагностики не использует ионизирующее излучение.
Сейчас такие исследования обычно проводят по направлению специалиста. После вступления новых правил в силу пройти МРТ можно будет без назначения врача.
Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года.