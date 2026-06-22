Глава Ростовской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны также можно в интернете. Для этого нужно зайти на сайт минута-памяти.рф, за 60 секунд сложить цифрового журавлика — символ скорби — и поделиться им в соцсетях с хэштегом #МинутаПамяти.