За выходные в Красноярском крае задержали 122 пьяных водителя

В Красноярском крае за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 122 пьяных водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции, среди нарушителей оказалось восемь рецидивистов — теперь им грозит уголовная ответственность.
В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.
Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. Один звонок может предотвратить трагедию.
Ранее мы писали, что в Красноярске начали уничтожать дикорастущие растения, в которых содержатся наркотические вещества. Такие работы уже прошли вдоль дорог в разных частях города, а также внутри жилых кварталов.