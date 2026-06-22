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За выходные в Красноярском крае задержали 122 пьяных водителя

122 нетрезвых водителя отстранили от управления в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 122 пьяных водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции, среди нарушителей оказалось восемь рецидивистов — теперь им грозит уголовная ответственность.

В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.

Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. Один звонок может предотвратить трагедию.

Ранее мы писали, что в Красноярске начали уничтожать дикорастущие растения, в которых содержатся наркотические вещества. Такие работы уже прошли вдоль дорог в разных частях города, а также внутри жилых кварталов.