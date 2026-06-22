Врач рассказала, от чего организм может терять полезные вещества

По словам врача, сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, подчеркнула Чернышова. Она также отметила, что разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы.