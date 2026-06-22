Врач рассказала, от чего организм может терять полезные вещества

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, заявила врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.
«Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты», — сказала Чернышова NEWS.ru.
По словам врача, сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, подчеркнула Чернышова. Она также отметила, что разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы.
«Нам нужны белки, микроэлементы и минералы: железо, цинк, магний — все что угодно… Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если мы сегодня едим овсянку, завтра — яйцо, а послезавтра — творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона», — заключила Чернышова.