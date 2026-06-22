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Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил, что атака на автобус с детьми была попыткой столкнуть Беларусь с Украиной

Вольфович: свидетели опрошены по делу об атаке дрона на автобус под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что уже все свидетели опрошены по делу об атаке дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, пишет БелТА.

Так, Вольфович назвал атаку на автобус с мирными гражданами попыткой создать повод для столкновения Беларуси с Украиной.

— Неважно, чей это автобус — белорусский, российский или какого-то другого государства. Тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию, — заявил он.

Еще госсекретарь Совбеза отметил, что президент Беларуси держит ситуацию на самом жестком контроле. А также дал поручение белорусским спецслужбам и Следственному комитету провести тщательное расследование. Здесь же Вольфович рассказал, что опрос свидетелей уже окончен.

— Уже опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Все факты будут проанализированы, — прокомментировал он.

Отдельно Вольфович заметил, что по данному делу уже есть определенные моменты, о которых доложат главе государства.

— Решение будет принято. Но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем, — резюмировал госсекретарь.

Ранее «Комсомолка» писала, что пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».

Еще госсекретарь Собеза Беларуси Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7.

Тем временем министр обороны Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем».

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