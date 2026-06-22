Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных заявил, что запасов бензина в Калининградской области достаточно

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался по поводу ситуации с бензином, которая обеспокоила жителей региона в соцсетях. На заседании правительства он заявил, что ограничений на поставку топлива в область нет, и призвал не поддаваться панике. По словам главы региона, временные сложности связаны с тем, что крупные производители, работающие в других субъектах,…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался по поводу ситуации с бензином, которая обеспокоила жителей региона в соцсетях. На заседании правительства он заявил, что ограничений на поставку топлива в область нет, и призвал не поддаваться панике.

По словам главы региона, временные сложности связаны с тем, что крупные производители, работающие в других субъектах, перестраивают логистику. Беспрозванных подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле и находится на связи с каждым поставщиком.

Губернатор поручил профильным ведомствам усилить взаимодействие с местными топливными компаниями, чтобы избежать сбоев. Он также напомнил, что запасы бензина в регионе были созданы заранее, поэтому оснований для ажиотажа нет.

«Прошу не создавать ажиотаж, это ни к чему хорошему не приведёт, — обратился он к бизнесу и автомобилистам. — У нас нет никакой необходимости для введения ограничений».

В соцсетях калининградцы обсуждают возможные проблемы с бензином уже несколько дней. Регион зависит от поставок из других субъектов — они идут по железной дороге и морем через Литву. Любые сбои в логистике могут вызвать беспокойство, но губернатор заверил, что ситуация под контролем.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше