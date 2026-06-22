Беспрозванных заявил, что запасов бензина в Калининградской области достаточно

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался по поводу ситуации с бензином, которая обеспокоила жителей региона в соцсетях. На заседании правительства он заявил, что ограничений на поставку топлива в область нет, и призвал не поддаваться панике. По словам главы региона, временные сложности связаны с тем, что крупные производители, работающие в других субъектах,…