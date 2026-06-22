Беспрозванных заявил, что запасов бензина в Калининградской области достаточно

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался по поводу ситуации с бензином, которая обеспокоила жителей региона в соцсетях. На заседании правительства он заявил, что ограничений на поставку топлива в область нет, и призвал не поддаваться панике.
По словам главы региона, временные сложности связаны с тем, что крупные производители, работающие в других субъектах, перестраивают логистику. Беспрозванных подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле и находится на связи с каждым поставщиком.
Губернатор поручил профильным ведомствам усилить взаимодействие с местными топливными компаниями, чтобы избежать сбоев. Он также напомнил, что запасы бензина в регионе были созданы заранее, поэтому оснований для ажиотажа нет.
«Прошу не создавать ажиотаж, это ни к чему хорошему не приведёт, — обратился он к бизнесу и автомобилистам. — У нас нет никакой необходимости для введения ограничений».
В соцсетях калининградцы обсуждают возможные проблемы с бензином уже несколько дней. Регион зависит от поставок из других субъектов — они идут по железной дороге и морем через Литву. Любые сбои в логистике могут вызвать беспокойство, но губернатор заверил, что ситуация под контролем.