Беспрозванных призвал калининградцев не создавать ажиотаж вокруг бензина

В соцсетях калининградцы обсуждают возможные проблемы с бензином уже несколько дней. Регион зависит от поставок из других субъектов — они идут по железной дороге и морем через Литву. Любые сбои в логистике могут вызвать беспокойство, но губернатор заверил, что ситуация под контролем.