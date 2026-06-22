Беспрозванных призвал калининградцев не создавать ажиотаж вокруг бензина

поводу возможных проблем с бензином. На заседании правительства региона он заявил, что ограничений на поставку топлива нет, и призвал не создавать ажиотаж.
По словам губернатора, сложности связаны не с дефицитом, а с перестройкой логистических цепочек у крупных производителей из других регионов. «Я с каждым производителем на связи», — подчеркнул Беспрозванных.
Губернатор поручил подчинённым поработать с мелкими местными производителями, чтобы сбоев не было. Он также отметил, что запасы топлива в Калининградской области сформированы заранее.
«Прошу не создавать ажиотаж, это ни к чему хорошему не приведёт. У нас нет никакой необходимости для введения ограничений», — обратился он к топливным компаниям и автомобилистам.
В соцсетях калининградцы обсуждают возможные проблемы с бензином уже несколько дней. Регион зависит от поставок из других субъектов — они идут по железной дороге и морем через Литву. Любые сбои в логистике могут вызвать беспокойство, но губернатор заверил, что ситуация под контролем.