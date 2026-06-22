В Волгоградской области усилят безопасность на время школьных выпускных вечеров

На ЕГЭ 2026 среди волгоградских выпускников уже 56 стобалльников, при этом две школьницы набрали 100 баллов по двум предметам. Вручать аттестаты и праздновать выпускной в регионе будут в конце июня — начале июля. По словам главы региона эти мероприятия организуют с учетом требований комплексной безопасности.