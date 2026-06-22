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В Волгоградской области усилят безопасность на время школьных выпускных вечеров

Андрей Бочаров поставил задачи по организации безопасных выпускных вечеров.

Источник: Комсомольская правда

Главными темами оперативного совещания, которое 22 июня провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, стали промежуточные результаты ЕГЭ 2026 и вопросы проведения церемоний вручения аттестатов и школьных выпускных вечеров. В этом году в них примут участие более 35,5 тысячи ребят, сообщили в администрации региона.

На ЕГЭ 2026 среди волгоградских выпускников уже 56 стобалльников, при этом две школьницы набрали 100 баллов по двум предметам. Вручать аттестаты и праздновать выпускной в регионе будут в конце июня — начале июля. По словам главы региона эти мероприятия организуют с учетом требований комплексной безопасности.