ККС Ростовской области рассмотрит прекращение отставки нескольких судей

Отставку планируют прекратить мировому судье судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галине Сорокиной. Основанием послужило несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных законом «О статусе судей в РФ». Прекращение отставки означает лишение бывшего судьи почётного статуса, всех социальных и материальных льгот, включая ежемесячное пожизненное содержание, а также гарантий личной неприкосновенности.