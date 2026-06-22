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В Калининградской области назначили нового министра региональной безопасности

Пост занял Дмитрий Коннов, который командовал ротой добровольческого подразделения.

Министром региональной безопасности Калининградской области назначили Дмитрия Коннова. Его представил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства в понедельник, 22 июня.

«Хочу представить нового члена нашей команды — Дмитрия Коннова. Дмитрий Владимирович возглавит новое министерство региональной безопасности. Сейчас завершаются все юридические моменты, чтобы сформировалась полностью вся структура с учётом всех вызовов и требований к этому министерству. С 29 июня это министерство начнёт свою работу как самостоятельное юридическое лицо», — сказал Беспрозванных.

Глава региона уточнил, что Коннов с 1996 года был на военной службе, в последнее время командовал ротой добровольческого подразделения. Он имеет звание полковника, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.

По словам губернатора, новое министерство будет заниматься вопросами внутренней и внешней безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Алексей Беспрозванных поручил Дмитрию Коннову пообщаться с каждым главой муниципалитетов и провести в округах инвентаризацию, а также обратить внимание на гражданские беспилотники, которые используются, несмотря на запрет.

В мае стало известно, что в правительстве планируют создать новое министерство региональной безопасности. В исполнительных органах власти некоторых субъектов России уже действуют аналогичные ведомства. В частности, такие министерства работают в Ярославской, Мурманской, Омской, Пензенской областях. Там они занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.