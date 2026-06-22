В Калининградской области назначили нового министра региональной безопасности

Министром региональной безопасности Калининградской области назначили Дмитрия Коннова. Его представил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства в понедельник, 22 июня.
«Хочу представить нового члена нашей команды — Дмитрия Коннова. Дмитрий Владимирович возглавит новое министерство региональной безопасности. Сейчас завершаются все юридические моменты, чтобы сформировалась полностью вся структура с учётом всех вызовов и требований к этому министерству. С 29 июня это министерство начнёт свою работу как самостоятельное юридическое лицо», — сказал Беспрозванных.
Глава региона уточнил, что Коннов с 1996 года был на военной службе, в последнее время командовал ротой добровольческого подразделения. Он имеет звание полковника, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.
По словам губернатора, новое министерство будет заниматься вопросами внутренней и внешней безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Алексей Беспрозванных поручил Дмитрию Коннову пообщаться с каждым главой муниципалитетов и провести в округах инвентаризацию, а также обратить внимание на гражданские беспилотники, которые используются, несмотря на запрет.
В мае стало известно, что в правительстве планируют создать новое министерство региональной безопасности. В исполнительных органах власти некоторых субъектов России уже действуют аналогичные ведомства. В частности, такие министерства работают в Ярославской, Мурманской, Омской, Пензенской областях. Там они занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.