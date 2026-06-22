В Калининградской области назначили нового министра региональной безопасности

«Хочу представить нового члена нашей команды — Дмитрия Коннова. Дмитрий Владимирович возглавит новое министерство региональной безопасности. Сейчас завершаются все юридические моменты, чтобы сформировалась полностью вся структура с учётом всех вызовов и требований к этому министерству. С 29 июня это министерство начнёт свою работу как самостоятельное юридическое лицо», — сказал Беспрозванных.