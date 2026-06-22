Доля бедных на Дону снизилась до 7,1% по итогам 2025 года

Доля жителей региона за чертой бедности сократилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и составила 7,1%. По России в целом этот показатель снизился с 7,1 до 6,7%. В 67 субъектах доля бедного населения не превышает 10%, тогда как в Ингушетии она превышает 20%.