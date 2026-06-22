В Челябинске усилят работу по окашиванию травы

В Челябинске усиливают работу по окашиванию травы. Из-за дождливой и теплой погоды она растет быстрее обычного. Теперь подрядчиков обязали не только косить, но и сразу убирать траву, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Глава города Алексей Лошкин обратил внимание на проблему: скошенная, но невывезенная трава с газонов вдоль дорог во время ливней смывается и забивает дождеприемные решетки. Это одна из причин подтоплений.
«Своевременность вывоза скошенной травы — это один из способов избежать этих пресловутых подтоплений», — подчеркнул Алексей Лошкин.
Как пояснил заместитель главы города Дмитрий Агеев, требование касается всех подрядных организаций — как тех, кто содержит улично-дорожную сеть, так и районных служб. После окашивания они обязаны незамедлительно убирать траву.
На этой неделе синоптики снова обещают сильные дожди. В мэрии усилили контроль за ливневыми канализациями. Особое внимание — местам, которые традиционно подтапливает. Коммунальные службы будут дежурить на таких участках и при необходимости очищать решетки от мусора.