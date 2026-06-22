В Воронежской области объявили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Объявление сделано в понедельник в 11.40 мск.
«В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше