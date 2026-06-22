Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте дома на улице 22 Партсъезда в Самаре появится общественное пространство

Стала известна судьба многоэтажки в Самаре, которую расселят после взрыва и пожара.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что появится на месте жилого дома на улице 22 Партсъезда в Самаре, где вечером 14 июня произошел взрыв и пожар. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Позже дом признали непригодным для жилья, власти сообщили, что его будут расселять. А вот что появится на этом месте после сноса здания, пока вопрос открытый.

«По существующим нормативам построить на этом месте жилой дом или соцобъект практически нереально», — написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

По словам мэра, на месте дома может появиться общественное пространство. Каким именно оно будет, определят жители соседних домов.