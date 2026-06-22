На месте дома на улице 22 Партсъезда в Самаре появится общественное пространство

Стало известно, что появится на месте жилого дома на улице 22 Партсъезда в Самаре, где вечером 14 июня произошел взрыв и пожар. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Позже дом признали непригодным для жилья, власти сообщили, что его будут расселять. А вот что появится на этом месте после сноса здания, пока вопрос открытый.