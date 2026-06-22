МТС усилила LTE-сети в одном из популярных у сибирских паломников и туристов месте

«Казачинское — одно из интереснейших сел Красноярского края, известное не только как один из центров сибирского паломничества. Это место также привлекает любителей природы, истории и экстрима, желающих узнать больше о сложностях судоходства на Енисее и своими глазами увидеть одно из самых опасных мест в русле могучей реки, поднявшись по Казачинским порогам на речном буксире. При этом наличие скоростного мобильного интернета — важная составляющая комфортного отдыха», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.