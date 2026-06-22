МТС усилила LTE-сети в одном из популярных у сибирских паломников и туристов месте

Компания МТС обновила LTE-сети в селе Казачинское Красноярского края. Благодаря этому увеличены ёмкость и покрытие сети, также в 1,5 раза выросли средние скорости мобильного интернета в месте, которое посещают паломники из разных регионов Сибири.
В южной части Казачинского установлено дополнительное оборудование. В зону покрытия вошли районная больница, ветеринарная лечебница, стадион «Юбилейный», магазины и жилые дома.
Ежегодно село посещают тысячи паломников, следующих к православному Свято-Троицкому храму, где находится икона Казанской Божьей Матери, сохранившаяся с дореволюционных времен и пережившая пожар. В рамках поездок туристы также бывают на святом источнике апостолов Петра и Павла в окрестностях села.
«Казачинское — одно из интереснейших сел Красноярского края, известное не только как один из центров сибирского паломничества. Это место также привлекает любителей природы, истории и экстрима, желающих узнать больше о сложностях судоходства на Енисее и своими глазами увидеть одно из самых опасных мест в русле могучей реки, поднявшись по Казачинским порогам на речном буксире. При этом наличие скоростного мобильного интернета — важная составляющая комфортного отдыха», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.