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На ул. Мичурина частично перекроют движение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 29 июня до 20:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 29 июня до 20:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина.

Перекрытие связано с работами по восстановлению нарушенного благоустройства после выполнения ремонта на тепловой сети в районе здания № 23 по ул. Мичурина.

В этот период будут перекрыты полосы на проезде-дублере: — ул. Мичурина от здания № 23, № 25 по ул. Мичурина до ул. Корнетова; -путём установки дорожных знаков «Движение запрещено» от здания № 8 по ул. Паровозная до здания № 25 по ул. Мичурина.