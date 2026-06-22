На ул. Мичурина частично перекроют движение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 29 июня до 20:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина.
Перекрытие связано с работами по восстановлению нарушенного благоустройства после выполнения ремонта на тепловой сети в районе здания № 23 по ул. Мичурина.
В этот период будут перекрыты полосы на проезде-дублере: — ул. Мичурина от здания № 23, № 25 по ул. Мичурина до ул. Корнетова; -путём установки дорожных знаков «Движение запрещено» от здания № 8 по ул. Паровозная до здания № 25 по ул. Мичурина.