Работу нижегородского метро продлят из-за концерта Басты

В ночь с 27 на 28 июня изменится режим работы метрополитена Нижнего Новгорода — его функционирование продлят. Соответствующее сообщение выпустила городская администрация.
Основанием для корректировки графика стал концерт рэпера Басты (16+), который запланирован на вечер 27 июня на стадионе, расположенном на Стрелке. В районе спортивного комплекса в связи с мероприятием перекроют движение по ряду дорог.
Чтобы после концерта горожане могли комфортно добраться до дома, метрополитен будет работать дольше обычного: поезда по обеим линиям будут курсировать в период с 22:00 27 июня до 01:00 28 июня, причём интервал между составами станет меньше.
Ранее нижегородское метро продлевало работу из-за концерта группы «Руки Вверх».