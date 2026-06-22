Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу нижегородского метро продлят из-за концерта Басты

В районе спортивного комплекса в связи с мероприятием перекроют движение по ряду дорог.

В ночь с 27 на 28 июня изменится режим работы метрополитена Нижнего Новгорода — его функционирование продлят. Соответствующее сообщение выпустила городская администрация.

Основанием для корректировки графика стал концерт рэпера Басты (16+), который запланирован на вечер 27 июня на стадионе, расположенном на Стрелке. В районе спортивного комплекса в связи с мероприятием перекроют движение по ряду дорог.

Чтобы после концерта горожане могли комфортно добраться до дома, метрополитен будет работать дольше обычного: поезда по обеим линиям будут курсировать в период с 22:00 27 июня до 01:00 28 июня, причём интервал между составами станет меньше.

Ранее нижегородское метро продлевало работу из-за концерта группы «Руки Вверх».