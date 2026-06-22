«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации поселка Бор в Красноярском крае

«Ростелеком» начал подключение высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края.
Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности, провайдер проложил по берегу Енисея 450 км волоконно-оптического кабеля.
Сеть связи, построенная от Анциферово до Бора, охватывает более десятка небольших таежных поселений. Масштабный инфраструктурный проект реализуется с 2024 года совместно с региональным министерством цифрового развития.
«Оптика была заведена в Бор в конце прошлого года, и тогда доступ к проводному интернету получили социально значимые объекты. Также базовую станцию сотовой связи перевели со спутникового канала на оптический. Теперь на очереди подключение частных домов», — рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 000 км от города Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более двух тысяч человек.
«Мы подключаем новых абонентов по технологии GPON, которая дает стабильную скорость интернета даже при одновременной загрузке 4K-видео, онлайн-игр и других приложений. Через единый оптоволоконный кабель предоставляется полный спектр домашних цифровых услуг: интерактивное ТВ, IP-телефония, системы видеонаблюдения — всё, что нужно для современной комфортной и безопасной жизни», — отметил директор Красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов.
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