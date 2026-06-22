«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации поселка Бор в Красноярском крае

Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 000 км от города Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более двух тысяч человек.