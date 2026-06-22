В Югре создадут систему онлайн‑мониторинга полетов дронов

«Подписанное соглашение — важный шаг в развитии беспилотной авиации в Югре. Расширение сети базовых станций позволит кратно увеличить число полетов. Наша главная задача — обеспечить их безопасность и грамотно интегрировать БВС (беспилотное воздушное судно. — Прим. ред.) в единое воздушное пространство региона: развести маршруты беспилотной с пилотируемой авиацией. Среди активных пользователей — нефтяные компании и другие организации, которым важно оперативно связывать муниципалитеты и месторождения. Югра уже несколько лет участвует в пилотном проекте, и новые договоренности помогут вывести его на качественно новый уровень», — отметил губернатор региона Руслан Кухарук.