В Югре создадут систему онлайн‑мониторинга полетов дронов

Систему онлайн‑мониторинга полетов дронов создадут в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве Югры с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ было подписано на полях XVII Международного IT-форума. Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске 17−19 июня.
«Подписанное соглашение — важный шаг в развитии беспилотной авиации в Югре. Расширение сети базовых станций позволит кратно увеличить число полетов. Наша главная задача — обеспечить их безопасность и грамотно интегрировать БВС (беспилотное воздушное судно. — Прим. ред.) в единое воздушное пространство региона: развести маршруты беспилотной с пилотируемой авиацией. Среди активных пользователей — нефтяные компании и другие организации, которым важно оперативно связывать муниципалитеты и месторождения. Югра уже несколько лет участвует в пилотном проекте, и новые договоренности помогут вывести его на качественно новый уровень», — отметил губернатор региона Руслан Кухарук.
По словам гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения в России Андрея Булина, система онлайн-мониторинга полетов позволит отслеживать зоны ограничений, выданные разрешения и выявлять беспилотные воздушные суда, которые используют воздушное пространство без разрешения.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.