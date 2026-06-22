Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 173 тысячи гектаров

В Красноярском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, площадь пожаров за сутки выросла почти на 6 тысяч гектаров и достигла 173,7 тысячи гектаров. Всего в регионе действует 89 возгораний, сообщил Лесопожарный центр.
Огнём охвачены пять округов на севере края. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют 1 478 человек и 22 единицы техники. Большинство очагов возникли из-за сухих гроз, а быстрому распространению огня способствуют леса, повреждённые сибирским шелкопрядом — сухостой создаёт повышенную пожарную опасность.
Для помощи региону дополнительно направлены 40 работников из Иркутской области. По данным синоптиков, с 22 по 24 июня на севере края ожидается жара до +32 градусов, туман и мгла.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске продлили режим НМУ до вечера 22 июня.