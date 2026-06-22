Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 173 тысячи гектаров

В Красноярском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, площадь пожаров за сутки выросла почти на 6 тысяч гектаров и достигла 173,7 тысячи гектаров. Всего в регионе действует 89 возгораний, сообщил Лесопожарный центр.