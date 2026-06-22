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Беспрозванных представил руководителя министерства региональной безопасности

Ведомство возглавил полковник Дмитрий Коннов.

Источник: Клопс.ru

Главой нового министерства региональной безопасности Калининградской области назначен Дмитрий Коннов. Нового министра на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня, представил губернатор Алексей Беспрозванных.

Указ о создании министерства уже подписан. По словам главы региона, новая структура будет действовать с 29 июня. В настоящее время завершается оформление необходимых юридических процедур и формирование ведомства с учётом актуальных вызовов в сфере безопасности.

Беспрозванных отметил, что Коннов фактически уже приступил к исполнению обязанностей и взаимодействует с органами власти по профильным вопросам. Губернатор поручил новому министру уделить особое внимание контролю за использованием гражданских беспилотников. Есть случаи нарушения действующего в регионе запрета на запуск БПЛА. Коннову поручено провести дополнительную разъяснительную работу.

По словам Беспрозванных, Дмитрий Коннов находится на военной службе с 1996 года. Он имеет воинское звание полковника, командовал ротой добровольческого подразделения и награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями Жукова и Суворова, а также другими ведомственными наградами.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что боевой и организационный опыт Дмитрия Коннова позволит ему заниматься вопросами внутренней и внешней безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

На работу министерства региональной безопасности Калининградской области в 2026 году направлено 15,9 млн рублей.

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