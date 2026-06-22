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В Воронеже возобновили обработку парков от комаров

Начался второй этап дезинсекции зеленых территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже приступили ко втором ко второму этапу обработки зеленых территорий от комаров и клещей. Об этом сообщила мэрия. Ежегодная дезинсекция парков и скверов проводится в два этапа. Сейчас идет повторная обработка. Территории будут обрабатываться по графику в соответствии с погодными условиями.

— В этом году уже прошла первичная обработка в 35 парках и скверах. Препараты безвредны для людей и животных, однако специалисты рекомендуют не посещать зеленые зоны во время проведения работ и в течение пары часов после их завершения.