В Воронеже возобновили обработку парков от комаров

В Воронеже приступили ко втором ко второму этапу обработки зеленых территорий от комаров и клещей. Об этом сообщила мэрия. Ежегодная дезинсекция парков и скверов проводится в два этапа. Сейчас идет повторная обработка. Территории будут обрабатываться по графику в соответствии с погодными условиями.
— В этом году уже прошла первичная обработка в 35 парках и скверах. Препараты безвредны для людей и животных, однако специалисты рекомендуют не посещать зеленые зоны во время проведения работ и в течение пары часов после их завершения.