В селе Верхнеяркеево в Башкирии начали строить детские площадки

Так, новые пространства для активного отдыха и развития детей появятся на четырех территориях: у детских садов № 3 и № 6, средней школы № 4 и в парке культуры и отдыха. Там установят интересные и разнообразные игровые комплексы, а для удобства родителей и гостей парка предусмотрены скамейки и урны.