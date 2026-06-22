В селе Верхнеяркеево в Башкирии начали строить детские площадки

Строительство современных детских игровых площадок началось в селе Верхнеяркеево в Башкирии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Так, новые пространства для активного отдыха и развития детей появятся на четырех территориях: у детских садов № 3 и № 6, средней школы № 4 и в парке культуры и отдыха. Там установят интересные и разнообразные игровые комплексы, а для удобства родителей и гостей парка предусмотрены скамейки и урны.
На всех площадках будет уложено безопасное резиновое покрытие, которое смягчит падения и сделает игры более комфортными. Также там проведут освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.