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В селе Верхнеяркеево в Башкирии начали строить детские площадки

Новые пространства появятся у дошкольных учреждений, школы и в парке культуры и отдыха.

Строительство современных детских игровых площадок началось в селе Верхнеяркеево в Башкирии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.

Так, новые пространства для активного отдыха и развития детей появятся на четырех территориях: у детских садов № 3 и № 6, средней школы № 4 и в парке культуры и отдыха. Там установят интересные и разнообразные игровые комплексы, а для удобства родителей и гостей парка предусмотрены скамейки и урны.

На всех площадках будет уложено безопасное резиновое покрытие, которое смягчит падения и сделает игры более комфортными. Также там проведут освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.