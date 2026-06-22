Магнитогорцев предупреждают о паразитах в воде озера Банное

По информации отдыхающих, на пляже отсутствуют предупреждения об опасности, хотя в администрации утверждают, что объявление размещено на стенде. Сотрудники базы отдыха заявили, что водоём является государственным, а все необходимые пробы перед открытием сезона сданы. Тем не менее люди, уже столкнувшиеся с проблемой, советуют другим быть осторожнее и не заходить в воду в непроверенных местах.