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Магнитогорцев предупреждают о паразитах в воде озера Банное

Некоторые постояльцы базы отдыха заразились «зудом купальщика».

Под Магнитогорском постояльцы одного из домов отдыха на озере Банном столкнулись с не приятными последствиями после купания — так называемой «болезнью купальщиков». По словам отдыхающих, на местном пляже зафиксированы церкарии личинки плоских червей, которые её вызывают. Пост опубликован в группе «Чёрное и Белое Магнитогорск» в соцсети Вконтакте.

«Вода заражена церкариозом! Так называемый “зуд купальщика”. Вызван личинками плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Вода застаивается, и это способствует развитию различных заболеваний», — говорится в публикации.

По информации отдыхающих, на пляже отсутствуют предупреждения об опасности, хотя в администрации утверждают, что объявление размещено на стенде. Сотрудники базы отдыха заявили, что водоём является государственным, а все необходимые пробы перед открытием сезона сданы. Тем не менее люди, уже столкнувшиеся с проблемой, советуют другим быть осторожнее и не заходить в воду в непроверенных местах.

По данным Роспотребнадзора, «болезнь купальщиков» проявляется сильным зудом, покраснениями и высыпаниями на коже. Иногда может подняться температура до 38 градусов, возникнуть сухой кашель и головокружение. Симптомы держатся до десяти дней. Расчёсывать поражённые места нельзя — можно занести инфекцию.

«Чтобы не заразиться, выбирайте для купания водоёмы с проточной водой, не кормите уток на пляже, используйте водостойкие кремы или репелленты на вазелиновой основе, а после купания обязательно примите душ с мылом или энергично разотритесь полотенцем. Если зуд появился, помогут антигистаминные препараты или ментоловая мазь. При температуре и сильных отёках — немедленно к врачу», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

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