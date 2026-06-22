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Четыре курорта Краснодарского края вошли в топ-10 популярных автомаршрутов июня

Сочи стал самым востребованным городом России для путешествий на автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

Курорты Краснодарского края стали самыми популярными среди направлений для автомобильных путешествий в начале этого лета. Согласно данным исследования российского сервиса бронирования жилья ТВИЛ. РУ, Сочи, Анапа, Геленджик и Кабардинка вошли в число самых востребованных точек на карте России для автотуристов в июне 2026 года. При составлении рейтинга аналитики учитывали запросы путешественников, выбиравших объекты размещения с обязательным наличием парковки.

Абсолютным лидером рейтинга стал Сочи. На этот черноморский курорт пришлось 16% от общего объема июньских бронирований среди автомобилистов. В среднем туристы останавливаются здесь на семь ночей, а сутки проживания обходятся им в 4134 рубля.

Второе место в списке занял Санкт-Петербург, а тройку лидеров замкнула Анапа, собравшая около 6% бронирований. Еще два популярных курорта Кубани — Геленджик и Кабардинка — расположились на пятой и девятой строчках топ-листа.

Также в десятку лучших вошли Москва и крымские курорты: Ялта, Алушта, Феодосия и Судак.