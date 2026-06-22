Четыре курорта Краснодарского края вошли в топ-10 популярных автомаршрутов июня

Курорты Краснодарского края стали самыми популярными среди направлений для автомобильных путешествий в начале этого лета. Согласно данным исследования российского сервиса бронирования жилья ТВИЛ. РУ, Сочи, Анапа, Геленджик и Кабардинка вошли в число самых востребованных точек на карте России для автотуристов в июне 2026 года. При составлении рейтинга аналитики учитывали запросы путешественников, выбиравших объекты размещения с обязательным наличием парковки.