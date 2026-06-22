В Чите состоится чемпионат и первенство ДФО по спортивному ориентированию

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию состоится со 2 по 5 июля в Чите, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Проведение массовых спортивных мероприятий — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
В соревнованиях примут участие 300 человек из семи регионов страны: Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, Бурятии, Якутии и Еврейской автономной области. В чемпионате будут представлены три дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг, кросс-эстафета.
Первые два дня пройдут на стадионе средней общеобразовательной школы № 14 в поселке Антипиха. Дистанция будет проходить по склонам Батарейной сопки. Третий день соревнований состоится в дисциплине кросс-эстафета в лесопарковой зоне Северного микрорайона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.