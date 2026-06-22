Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свечи на рассвете: как Калининград встретил День памяти и скорби

Люди пришли к мемориалу в 4:00, чтобы вспомнить павших в Великой Отечественной войне.

Источник: Клопс.ru

Пока Калининград ещё спал, у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам уже горели огни и звучали траурные речи. В понедельник, 22 июня, в 4:00 там прошла акция «Свеча памяти»: в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. За тем, как город встретил День памяти и скорби, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше