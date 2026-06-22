Свечи на рассвете: как Калининград встретил День памяти и скорби

Пока Калининград ещё спал, у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам уже горели огни и звучали траурные речи. В понедельник, 22 июня, в 4:00 там прошла акция «Свеча памяти»: в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. За тем, как город встретил День памяти и скорби, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».
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