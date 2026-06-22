270 км ведущих к нижегородским больницам дорог отремонтируют к сентябрю

Около 270 км дорог, которые ведут к больницам Нижегородской области, приведут в порядок до конца сентября 2026 года. Это 46 участков в 24 округах и районах, рассказали в правительстве области со ссылкой на ГУАД.
Ремонт сделает поездки более комфортными как для местных жителей, так и для фельдшеров скорой помощи. Работы пройдут благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Уже утверждена программа, согласно которой дорожное полотно обновят на подъездах к медучреждениям Богородска, Гагина, Ковернина, Сосновска, Шахуньи. Кроме того, запланирован ремонт дорог к больницам Сухобезводного, Вили Выксунского округа и Октябрьском Борского округа, противотуберкулезному диспансеру в Семенове, поликлинике Сокольской ЦРБ, а также Ближнеборисовской, Новоликеевской и Прокошевской амбулаториям Кстовского района. В Дальнеконстантиновском округе отремонтируют подъезды к Андреевскому ФАПу в Чкаловске и больнице в Суроватихе.
На вышеперечисленных участках дорожники положат новый асфальт, нанесут разметку, укрепят обочины, поставят новые дорожные знаки. На время ремонта без перекрытий не обойдется, однако спецслужбы, например, скорая помощь, пожарные машины, проехать смогут.
«Ремонт таких дорог — это прямая забота о здоровье и безопасности жителей региона», — сообщил исполняющий обязанности директора ГУАД Александр Денисов.
В рамках нацпроекта не первый год ведутся ремонтные работы на дорогах. За последние семь лет отремонтировано не менее 6,6 тысяч км дорог, еще около 140 км возведено или модернизировано. Планы удается перевыполнять: в 2025 году вместо намеченных 626 км приведено в порядок 761 км трасс.