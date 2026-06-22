270 км ведущих к нижегородским больницам дорог отремонтируют к сентябрю

Ремонт сделает поездки более комфортными как для местных жителей, так и для фельдшеров скорой помощи. Работы пройдут благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Уже утверждена программа, согласно которой дорожное полотно обновят на подъездах к медучреждениям Богородска, Гагина, Ковернина, Сосновска, Шахуньи. Кроме того, запланирован ремонт дорог к больницам Сухобезводного, Вили Выксунского округа и Октябрьском Борского округа, противотуберкулезному диспансеру в Семенове, поликлинике Сокольской ЦРБ, а также Ближнеборисовской, Новоликеевской и Прокошевской амбулаториям Кстовского района. В Дальнеконстантиновском округе отремонтируют подъезды к Андреевскому ФАПу в Чкаловске и больнице в Суроватихе.