В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 455 тысяч жителей Красноярского края

Сегодня, 22 июня — День памяти и скорби. В этот день 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 418 дней и ночей. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан, в ходе боевых действий была разрушена 71 тысяча городов, деревень и сел. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 455 тысяч жителей региона, из них 168 тысяч не вернулись домой. Из Хакаской автономной области на фронт отправились 62 тысячи жителей, не вернулись 28 тысяч. Из Тувинской Народной Республики ушли на фронт 4 тысячи человек, из которых половина не вернулась домой. После начала войны на берегах Енисея было сформировано около различных 40 воинских формирований.