Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.
День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.