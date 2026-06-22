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Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.

День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.