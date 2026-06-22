Дистанционные преступления сократились на треть в Нижегородской область

В 2026 году уголовную ответственность по соответствующим делам понесли уже 217 человек. При этом общий ущерб от действий злоумышленников продолжает увеличиваться — за пять месяцев он вплотную приблизился к 1,5 миллиарда рублей. Преступники по‑прежнему эксплуатируют слабые места в программном обеспечении и активно прибегают к приёмам социальной инженерии, манипулируя жертвами.