Дистанционные преступления сократились на треть в Нижегородской область

За первые пять месяцев 2026 года в Нижегородской области заметно снизилась динамика дистанционных мошенничеств и краж: число таких преступлений уменьшилось на треть и достигло отметки в 2 344 эпизода. Об этом в ходе брифинга, посвящённого борьбе с IT‑преступлениями, рассказал Сергей Баринов — подполковник полиции, заместитель начальника УОДУУПиПДН регионального ГУ МВД России.
Позитивная динамика — результат комплекса мер: в регионе внедряют законодательные изменения и последовательно ведут профилактическую работу. Особое внимание уделяется пресечению дропперства: речь идёт о привлечении к ответственности тех, кто передаёт третьим лицам данные сим‑карт и банковских счетов.
В 2026 году уголовную ответственность по соответствующим делам понесли уже 217 человек. При этом общий ущерб от действий злоумышленников продолжает увеличиваться — за пять месяцев он вплотную приблизился к 1,5 миллиарда рублей. Преступники по‑прежнему эксплуатируют слабые места в программном обеспечении и активно прибегают к приёмам социальной инженерии, манипулируя жертвами.
Правоохранители задействовали широкий спектр профилактических инструментов. Проведено свыше 11 тысяч бесед, в которых приняли участие более 14 тысяч человек. Участковые уполномоченные организовали 381 встречу с трудовыми коллективами, распространили более 3,5 тысячи листовок и вручили порядка 24,7 тысячи агитационных материалов. Дополнительно применялись такие форматы, как голосовые сообщения через патрульные машины и звуковые оповещения в метро.
Тем не менее, как подчёркивают в полиции, граждане по‑прежнему попадаются на уловки аферистов и сами отдают им денежные средства.
Ранее телефоны пытались провести со стройматериалами в нижегородскую колонию.