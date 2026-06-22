В Хабаровском крае прокуратура заинтересовалась жизнью медведя из кафе

В Хабаровском крае история с медведем, которого держат на территории придорожного кафе «Странник», дошла до прокуратуры, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Поводом стала публикация о возможных нарушениях при содержании животного. После появления информации Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.
Сегодня сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистом управления ветеринарии правительства Хабаровского края осмотрели место, где находится медведь. Экспертам предстоит выяснить, соответствуют ли условия содержания требованиям закона и достаточно ли они безопасны для самого животного.
Также прокуратура проверит соблюдение санитарных норм и даст оценку работе контролирующих органов, которые должны следить за подобными объектами.
Если будут выявлены нарушения, владельцам могут грозить меры прокурорского реагирования.