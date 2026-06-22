В Хабаровском крае прокуратура заинтересовалась жизнью медведя из кафе

Сегодня сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистом управления ветеринарии правительства Хабаровского края осмотрели место, где находится медведь. Экспертам предстоит выяснить, соответствуют ли условия содержания требованиям закона и достаточно ли они безопасны для самого животного.