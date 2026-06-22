Четыре компании из Ростовской области стали победителями во всероссийской премии «Любимый малый бизнес»

— Новость о победе в премии стала для меня полной неожиданностью. Когда прозвучало, что речь идет о миллионе рублей, эмоции захлестнули: был шок, слезы, смех. Коллеги, находившиеся рядом, сначала тоже не поверили, но быстро разделили со мной этот момент. В ближайшем будущем мы планируем укреплять позиции своих салонов, усиливать сервис и продолжать развивать команду, потому что именно люди остаются главным ресурсом нашего дела. Через них бизнес превращается из простого ремесла в живую, устойчивую систему. Личный бренд, искренний сервис, любовь к каждому клиенту и постоянное обучение — вот что держит все на плаву даже в небольшом селе, — поделилась Эмма Исаян, основательница салонов красоты «Креатив».