Красноярским дачникам дали 142 бесплатных места для продажи продукции с огородов

В Красноярском крае дачникам предоставили 142 легальных места для продажи продукции со своих подсобных участков. В региональном правительстве уточнили, что здесь можно торговать рассадой, зеленью, овощами и ягодами.
59 площадок работают в Красноярске. Эти места особенно актуальны сейчас, когда пошла первая зелень.
«Мы видим высокий спрос на такие площадки. Задача муниципалитетов — сделать их доступными и удобными для всех желающих», — подчеркнула заместитель министра промышленности и торговли края Ирина Панина.
Площадки помогают жителям продавать овощи с грядок без расходов на аренду торговых точек. Узнать адреса этих мест можно в администрации муниципального образования.
Ранее мы писали, что в окрестностях платформы Лесная в Емельяновском округе начали дежурить специалисты-охотоведы. Они взяли дачников под охрану после встречи автомобилиста днем 21 июня с тремя медведями.