Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярским дачникам дали 142 бесплатных места для продажи продукции с огородов

В Красноярском крае работают 142 бесплатные площадки для продажи продукции с личных подсобных хозяйств.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае дачникам предоставили 142 легальных места для продажи продукции со своих подсобных участков. В региональном правительстве уточнили, что здесь можно торговать рассадой, зеленью, овощами и ягодами.

59 площадок работают в Красноярске. Эти места особенно актуальны сейчас, когда пошла первая зелень.

«Мы видим высокий спрос на такие площадки. Задача муниципалитетов — сделать их доступными и удобными для всех желающих», — подчеркнула заместитель министра промышленности и торговли края Ирина Панина.

Площадки помогают жителям продавать овощи с грядок без расходов на аренду торговых точек. Узнать адреса этих мест можно в администрации муниципального образования.

Ранее мы писали, что в окрестностях платформы Лесная в Емельяновском округе начали дежурить специалисты-охотоведы. Они взяли дачников под охрану после встречи автомобилиста днем 21 июня с тремя медведями.