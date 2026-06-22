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Днем 22 июня воронежцы услышали реактивный звук и грохот

В городе объявлена ракетная опасность.

Днем 22 июня в Воронеже объявили ракетную опасность. Губернатор Александр Гусев сообщил об этом в в официальных пабликах в 11.40. Завыли сирены.

В полдень горожане начали писать в соцсетях, что слышали реактивный звук, видели якобы несколько пролетевших ракет, а потом услышали громкий хлопок. В пабликах появились снимки с задымлением.

«Комсомолка» уточняет информацию в связи с ситуацией у региональных властей.

Если вы находитесь дома, зайдите в помещения без окон со сплошными стенами — коридор, ванную, кладовку. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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