В Ярославле открылась летняя школа для преподавателей из Африки

«Всего несколько лет назад Ярославский педагогический начал выстраивать партнерские отношения с университетами стран Западной Африки. Сегодня мы регулярно встречаемся с руководителями этих вузов и воспринимаем их уже не просто как официальных партнеров, а как друзей. Одним из самых частых гостей нашего университета является президент Методистского университета Кот-д’Ивуара, доктор филологических наук Ньялега Маканьон Рене. Меня глубоко тронули его слова, сказанные во время одной из последних встреч: “У наших стран есть добрая и долгая история отношений, но сегодня я все больше понимаю, что будущее Западной Африки — это Россия”, — сказал он.