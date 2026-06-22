В Ярославле открылась летняя школа для преподавателей из Африки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского начала работу Летняя школа по русскому языку для победителей международной олимпиады среди преподавателей русского языка из Ганы и Кот-д’Ивуара, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам организаторов, в олимпиаде участвовали 150 человек из двух африканских стран. Главный приз — обучение в России — получили 11 лучших участников, приехавших в Ярославль. В течение недели они будут изучать русский язык, а также знакомиться с российской системой образования, историей и культурой.
Ректор ЯГПУ Михаил Груздев подчеркнул важность укрепления партнерских связей с африканскими университетами и популяризации русского языка за рубежом.
«Всего несколько лет назад Ярославский педагогический начал выстраивать партнерские отношения с университетами стран Западной Африки. Сегодня мы регулярно встречаемся с руководителями этих вузов и воспринимаем их уже не просто как официальных партнеров, а как друзей. Одним из самых частых гостей нашего университета является президент Методистского университета Кот-д’Ивуара, доктор филологических наук Ньялега Маканьон Рене. Меня глубоко тронули его слова, сказанные во время одной из последних встреч: “У наших стран есть добрая и долгая история отношений, но сегодня я все больше понимаю, что будущее Западной Африки — это Россия”, — сказал он.
Как рассказали в пресс-службе, программа Летней школы включает занятия по русскому языку, мастер-классы и знакомство с культурным и научным наследием России. Для участников организованы экскурсии по Ярославлю, посещение музеев и театров, а также концерт симфонического оркестра.
Летняя школа продолжает серию международных образовательных проектов ЯГПУ, реализуемых в Африке при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.