В День памяти и скорби в Самаре зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби волонтеры, юнармейцы, представители молодежных и патриотических организаций, ветераны СВО и их семьи, военнослужащие и сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти России зажгли свечи, чтобы почтить память о героическом подвиге советского народа. Акция «Свеча памяти» прошла в 80 точках в разных муниципалитетах Самарской области.
На масштабной «огненной картине» в Самаре был изображен Монумент Славы и легендарный самолет Ил-2, который стал символом трудового подвига куйбышевцев в годы войны.
Вместе с молодежью свечи зажгли почетные гости: Герой Российской Федерации, помощник Губернатора Самарской области Денис Портнягин; Герой Российской Федерации Максим Девятов; министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов; председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк; руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин; исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.
«В этом году особенная дата — 85 лет прошло с той трагической даты, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем тех героев, которые на полях сражения отстаивали независимость нашего народа, и тех, кто испытывал все невзгоды и тяготы в тылу», — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.
Волонтерское сопровождение акции обеспечили активисты Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
В День памяти и скорби губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям. «Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась», — отметил глава региона.
22 июня в Самарской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате. Областная акция «Перекличка Постов № 1 “Этих дней не смолкнет слава”. Ветераны, представители патриотических организаций и молодежь Самарской области возложат цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре. Акция объединила памятные мероприятия в нескольких городах региона в единую “перекличку” — символ неразрывной связи поколений и общей скорби о павших защитниках Отечества.
В 12:15 по московскому времени Самарская область присоединится к общероссийской минуте молчания.
Акция «Огненные картины войны» проводится с 2020 года по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ежегодно в ней принимают участие более 100 городов России. «Свеча Памяти» — международная акция, которая проходит более чем в 30 странах мира. Обе акции направлены на сохранение исторической памяти, передачу подвига поколения победителей молодежи и укрепление единства общества.
Организаторами акций в Самарской области выступили министерство молодежной политики Самарской области, ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» и Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Самарской области.