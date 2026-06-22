В День памяти и скорби в Самаре зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям. «Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась», — отметил глава региона.