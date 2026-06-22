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В центре Омска движение перекроют на три дня

Здесь будет проходить праздник в честь Дня молодёжи.

Источник: Om1 Омск

С 20:00 25 июня до 16:00 28 июня в центральной части Омска будет действовать запрет на движение транспорта. Причиной ограничений станут масштабные торжества, приуроченные ко Дню молодёжи.

Соответствующее постановление 19 июня 2026 года подписал первый вице-мэр Евгений Фомин.

В указанные дни будет полностью остановлено движение всех видов транспортных средств и запрещена стоянка в зонах проведения праздничных мероприятий.

Омичи не смогут проехать по следующим участкам:

— улица Ленина — от пересечения с Интернациональной до Тарской,

— Соборная площадь,

— Банковский переулок — от Соборной площади до улицы Певцова,

— улица Ивана Алексеева — от Соборной площади до Красина.

Ещё раньше, в 06:00 26 июня, перекроют движение по этим участкам:

— улица Ленина — от улицы Тарской до Партизанской,

— улица Герцена — от улицы Интернациональной до Ленина,

— площадь Победы,

— улица Тарская — от Ленина до Красина.

Водителям советуют объезжать эти улицы по Интернациональной, Герцена и Гагарина.