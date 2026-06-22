В центре Омска движение перекроют на три дня

С 20:00 25 июня до 16:00 28 июня в центральной части Омска будет действовать запрет на движение транспорта. Причиной ограничений станут масштабные торжества, приуроченные ко Дню молодёжи.
Соответствующее постановление 19 июня 2026 года подписал первый вице-мэр Евгений Фомин.
В указанные дни будет полностью остановлено движение всех видов транспортных средств и запрещена стоянка в зонах проведения праздничных мероприятий.
Омичи не смогут проехать по следующим участкам:
— улица Ленина — от пересечения с Интернациональной до Тарской,
— Соборная площадь,
— Банковский переулок — от Соборной площади до улицы Певцова,
— улица Ивана Алексеева — от Соборной площади до Красина.
Ещё раньше, в 06:00 26 июня, перекроют движение по этим участкам:
— улица Ленина — от улицы Тарской до Партизанской,
— улица Герцена — от улицы Интернациональной до Ленина,
— площадь Победы,
— улица Тарская — от Ленина до Красина.
Водителям советуют объезжать эти улицы по Интернациональной, Герцена и Гагарина.