Крымский мост открыли для движения

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь пролегает через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, на развязке Тамань — Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.