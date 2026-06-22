Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост открыли для движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь пролегает через новые регионы.

С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, на развязке Тамань — Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше