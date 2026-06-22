«Из дома в дом»: в конце июня начнется первая смена нового патриотического лагеря

В этом году лагерь примет несколько смен — с 29 июня по 25 июля, а последняя завершится 15 августа. Проект стал дипломной работой Данилы Шашкова в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». Напомним, она стартовала в 2025 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Ранее свои дипломные работы защитили уже 54 участника СВО.