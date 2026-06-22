Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Из дома в дом»: в конце июня начнется первая смена нового патриотического лагеря

Ветеран СВО открывает в Челябинской области детский патриотический лагерь.

Источник: Комсомольская правда

Участник кадровой программы «Герои Южного Урала» Данила Шашков превратил свою дипломную работу в реальный проект. Этим летом под Миассом в Челябинской области начинает работу палаточный лагерь для школьников. Первая смена стартует уже 29 июня.

Новый детский оздоровительный лагерь «Патриоты Южного Урала» развернется в лесу в палаточном формате. Для участников подготовлена насыщенная программа: изучение истории России, начальная военная подготовка и патриотическая повестка в медиапространстве. По словам ветерана СВО, на базе лагеря уже оборудованы столовая, инструкторский дом и спортплощадка.

— У нас концепция палаточного полевого лагеря. Благодаря нашим партнерам и спонсорам закупили несколько армейских палаток бежевого цвета. Наша задача — чтобы дети приехали из дома в дом, но в полевые условия, — рассказал Данила Шашков.

В этом году лагерь примет несколько смен — с 29 июня по 25 июля, а последняя завершится 15 августа. Проект стал дипломной работой Данилы Шашкова в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». Напомним, она стартовала в 2025 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Ранее свои дипломные работы защитили уже 54 участника СВО.