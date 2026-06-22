«Часть пациентов полностью излечена». Онколог заявил об изменениях и прогрессе в борьбе с некоторыми видами рака в Беларуси

Заведующий онкологическим химиотерапевтическим отделением Минского городского клинического онкологического центра Евгений Баранов в эфире телеканала СТВ рассказал, в лечении каких видов рака добились прогресса в Беларуси.
Врач сравнил выживаемость пациентов с метастатической меланомой 15 лет назад и сейчас. Если раньше данный показатель составлял не более 5%, то сейчас 30−40% считавшихся неизлечимыми живут более пяти лет:
— То есть они находятся в долгой ремиссии. И мы можем говорить, что какая-то часть из этих пациентов полностью излечена.
По словам онколога, существенных изменений благодаря иммунотерапии удалось достигнуть и в лечении рака легкого.
Евгений Баранов добавил, что в стандарты лечения лимфомы была включена CAR-T-терапия.
— То есть это те методы, которые позволяют либо продлить жизнь пациентам очень на долгий период, либо излечить какую-то пропорцию, какую-то небольшую часть ранее неизлечимых пациентов, — обратил внимание онколог.
Ранее белорусский онколог сказал, стоит ли лечить рак за границей.
Тем временем онколог сказал, сколько времени проходит в Беларуси от подозрения на рак до принятия решения о его лечении.
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