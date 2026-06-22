Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Часть пациентов полностью излечена». Онколог заявил об изменениях и прогрессе в борьбе с некоторыми видами рака в Беларуси

Онколог сказал, в лечении каких видов рака добились прогресса в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий онкологическим химиотерапевтическим отделением Минского городского клинического онкологического центра Евгений Баранов в эфире телеканала СТВ рассказал, в лечении каких видов рака добились прогресса в Беларуси.

Врач сравнил выживаемость пациентов с метастатической меланомой 15 лет назад и сейчас. Если раньше данный показатель составлял не более 5%, то сейчас 30−40% считавшихся неизлечимыми живут более пяти лет:

— То есть они находятся в долгой ремиссии. И мы можем говорить, что какая-то часть из этих пациентов полностью излечена.

По словам онколога, существенных изменений благодаря иммунотерапии удалось достигнуть и в лечении рака легкого.

Евгений Баранов добавил, что в стандарты лечения лимфомы была включена CAR-T-терапия.

— То есть это те методы, которые позволяют либо продлить жизнь пациентам очень на долгий период, либо излечить какую-то пропорцию, какую-то небольшую часть ранее неизлечимых пациентов, — обратил внимание онколог.

Ранее белорусский онколог сказал, стоит ли лечить рак за границей.

Тем временем онколог сказал, сколько времени проходит в Беларуси от подозрения на рак до принятия решения о его лечении.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на июль.