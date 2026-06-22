Челябинская область принимает участие в общероссийской минуте молчания

Минута молчания в память о Великой Отечественной войне впервые была проведена в 1965 году. Она открывалась музыкой «Песни о Родине» («Широка страна моя родная…»). Ее исполняли на вибрафоне. Эти позывные предваряли обращение заместителя председателя советского правительства, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, который 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут сообщил стране о нападении нацистской Германии. Затем диктор минуты молчания по всем каналам телекоммуникации обращался с призывом к светлой памяти защитников Родины и объявлял начало минуты молчания. В полной тишине время отсчитывал метроном, а по всем телеканалам транслировался Вечный огонь у Кремлевской стены.