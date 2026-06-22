Челябинская область принимает участие в общероссийской минуте молчания

В Челябинской области, как по всей России, 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общероссийская минута молчания.
Память о Великой Отечественной войне — это ключевая точка исторической памяти России, объединяющая наше общество и развивающая духовные ценности, позволяющие противостоять нацизму. В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени все граждане страны услышали по радио обращение и узнали о нападении нацистской Германии.
В этот день приспускаются все государственные флаги, проводятся траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам, посвященным Великой Отечественной войне.
1 апреля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Федеральный закон № 82-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Акт установил ежегодное проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
Общероссийская минута молчания проводится в 12 часов 15 минут по московскому времени (в 14:15 — по Челябинску). Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР.
Минута молчания в память о Великой Отечественной войне впервые была проведена в 1965 году. Она открывалась музыкой «Песни о Родине» («Широка страна моя родная…»). Ее исполняли на вибрафоне. Эти позывные предваряли обращение заместителя председателя советского правительства, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, который 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут сообщил стране о нападении нацистской Германии. Затем диктор минуты молчания по всем каналам телекоммуникации обращался с призывом к светлой памяти защитников Родины и объявлял начало минуты молчания. В полной тишине время отсчитывал метроном, а по всем телеканалам транслировался Вечный огонь у Кремлевской стены.
В этом году исполняется 85 лет с начала войны.