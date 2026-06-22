Ростовчанам объяснили, как не платить чужие долги за свет после продажи квартиры

В компании рассказали, что и после сделки по продаже квартиры прежний хозяин рискует и дальше получать платежки за уже проданное жилье. Самая неприятная ситуация — когда в этих квитанциях появляется долг, который накопил новый владелец, не оформивший договор на свое имя.