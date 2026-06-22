Два самолета до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 22 июня

Первый лайнер отправился из Омска в 8:30 и следовал в аэропорт Шереметьево. Перевозчиком выступила компания «Аэрофлот». Изначально вылет из Нижнего Новгорода был запланирован на 10:00, но позднее время отправления скорректировали — теперь самолёт должен подняться в воздух в 10:45.