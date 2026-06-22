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Два самолета до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 22 июня

Изначально вылет одного из самолетов из Нижнего Новгорода был запланирован на 10:00, но позднее время отправления скорректировали — теперь самолёт должен подняться в воздух в 10:45.

22 июня в аэропорту Нижнего Новгорода совершили посадку два авиарейса, конечным пунктом которых была Москва. Такая информация отражена на онлайн‑табло воздушной гавани.

Первый лайнер отправился из Омска в 8:30 и следовал в аэропорт Шереметьево. Перевозчиком выступила компания «Аэрофлот». Изначально вылет из Нижнего Новгорода был запланирован на 10:00, но позднее время отправления скорректировали — теперь самолёт должен подняться в воздух в 10:45.

Второй самолет вылетел из Калининграда в 5:30, его маршрут также предусматривал прибытие в Шереметьево. Рейс тоже выполняет «Аэрофлот». Согласно актуальному расписанию, отправление из Нижнего Новгорода в столицу намечено на 10:50.

Ранее авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали на несколько часов.

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