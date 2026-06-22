Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока

Цены на отдых в ОАЭ этим летом пока остаются довольно низкими, отмечают эксперты. По словам Дмитрия Горина, в среднем за период конфликта они снизились примерно на треть. Если год назад пакетный тур из Москвы в эту страну стоил около 300 тыс. рублей, то сейчас его можно приобрести примерно за 200 тыс. рублей.