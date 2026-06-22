Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока

Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны Ближнего Востока. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента организации Дмитрия Горина.
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы из Москвы в Дубай 1 июня 2026 года. 19 июня Минэкономразвития России разрешило участникам рынка восстановить реализацию туров в страны Ближнего Востока. В тот же день МИД России сообщило, что ведомство не видит необходимости сохранять рекомендации не ездить в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. В министерстве связали это с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в странах Персидского залива.
Цены на отдых в ОАЭ этим летом пока остаются довольно низкими, отмечают эксперты. По словам Дмитрия Горина, в среднем за период конфликта они снизились примерно на треть. Если год назад пакетный тур из Москвы в эту страну стоил около 300 тыс. рублей, то сейчас его можно приобрести примерно за 200 тыс. рублей.
«Ведомости» отмечают, что главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам 2025 года стали ОАЭ. За прошлый год эту страну посетили 2,36 млн граждан России, тогда как совокупный турпоток в шесть государств региона, включая Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Саудовскую Аравию составил 2,58 млн человек, по данным пограничной службы ФСБ России.