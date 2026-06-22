В Новочеркасске построят школу на 200 мест и восемь жилых домов

Согласно утвержденной документации по планировке, на участке предусмотрены восемь четырёхэтажных многоквартирных домов, общеобразовательная школа на 200 мест с максимальной площадью 5 тысяч квадратных метров, торговый центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Окончательные технико-экономические показатели будут сформированы на стадии проектной и рабочей документации, уточнил министр.